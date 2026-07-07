सरकार ने व्हाट्सऐप को दिया 3 दिन का अतिरिक्त समय

व्हाट्सऐप को यूजरनेम फीचर पर जवाब के लिए सरकार से 3 दिन का और समय मिला

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:27 am Jul 07, 202609:27 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को उसके प्रस्तावित यूजरनेम फीचर पर भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने जवाब तैयार करने के लिए और समय मांगा था। मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में यह फीचर शुरू नहीं किया जाएगा। इसका रोलआउट अभी रोककर रखा गया है।