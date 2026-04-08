व्हाट्सऐप पर अब यूजरनेम से भी चैट करने की सुविधा मिलेगी

व्हाट्सऐप ने शुरू किया यूजरनेम फीचर का रोल आउट, बिना फोन नंबर कर सकेंगे चैट

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित यूजरनेम फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इससे यूजर अब बिना अपना फोन नंबर दिए लोगों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस अपनी प्रोफाइल सेटिंग में एक अनोखा यूजरनेम चुनना होगा। अब आपको अपना फोन नंबर देने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। WABetainfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अपडेट धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे और सभी की गोपनीयता बनी रहे।