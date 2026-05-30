न्यू ग्लेन रॉकेट में धमाके के बाद ब्लू ओरिजन का भविष्य क्या होगा?

जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजन के लिए यह हफ्ता बड़ा झटका लेकर आया। कंपनी का न्यू ग्लेन रॉकेट टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर ही धमाके के साथ फट गया। यह रॉकेट ब्लू ओरिजन के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। कंपनी इससे स्पेस लॉन्च की रफ्तार बढ़ाना चाहती थी। अब इस हादसे के बाद ब्लू ओरिजन की अगली उड़ानों और कई बड़े मिशनों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

धमाका टेस्ट के दौरान हुआ बड़ा धमाका शुक्रवार सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 06:30 बजे फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 में टेस्टिंग के दौरान न्यू ग्लेन रॉकेट में अचानक धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि लॉन्च पैड को भी काफी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित रहे। कंपनी ने इसे एक असामान्य घटना बताया है। न्यू ग्लेन का यही एक लॉन्च पैड है, इसलिए दोबारा तैयारी में अब काफी समय लग सकता है।

मिशन आने वाले मिशन में हो सकती है देरी इस हादसे का असर ब्लू ओरिजन के कई बड़े मिशनों पर पड़ सकता है। नासा ने हाल ही में अपने चंद्रमा मिशन में न्यू ग्लेन को अहम जिम्मेदारी दी थी। वहीं अमेजन भी अपने इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसी रॉकेट पर भरोसा कर रहा था। ऐसे में जांच और मरम्मत के कारण इन मिशनों में देरी हो सकती है। इससे कंपनी की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

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असर स्पेस इंडस्ट्री पर भी दिखेगा असर विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लू ओरिजन की देरी सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगी। इससे पूरी स्पेस इंडस्ट्री की लॉन्च क्षमता पर असर पड़ सकता है। अमेजन अपने हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। न्यू ग्लेन एक साथ ज्यादा सैटेलाइट ले जा सकता था। अब उसकी देरी से कंपनी को दूसरे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ सकता है और लॉन्च की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

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