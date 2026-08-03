आसान उपाय अपनाकर स्मार्ट टीवी की गति पहले जैसी बेहतर की जा सकती है

स्मार्ट टीवी स्लो हो गया है तो क्या करें? जानिए जरूरी उपाय

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:59 am Aug 03, 202609:59 am

क्या है खबर?

आज के समय में स्मार्ट टीवी मनोरंजन का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, कई बार कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद टीवी पहले की तुलना में धीमा चलने लगता है। ऐप खुलने में समय लगता है, वीडियो रुक-रुककर चलते हैं और मेन्यू भी देर से खुलता है। ऐसे में नया टीवी खरीदने की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान उपाय अपनाकर स्मार्ट टीवी की गति पहले जैसी बेहतर की जा सकती है और उसका प्रदर्शन भी सुधारा जा सकता है।