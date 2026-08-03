स्मार्ट टीवी स्लो हो गया है तो क्या करें? जानिए जरूरी उपाय
क्या है खबर?
आज के समय में स्मार्ट टीवी मनोरंजन का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, कई बार कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद टीवी पहले की तुलना में धीमा चलने लगता है। ऐप खुलने में समय लगता है, वीडियो रुक-रुककर चलते हैं और मेन्यू भी देर से खुलता है। ऐसे में नया टीवी खरीदने की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान उपाय अपनाकर स्मार्ट टीवी की गति पहले जैसी बेहतर की जा सकती है और उसका प्रदर्शन भी सुधारा जा सकता है।
#1
अनचाहे ऐप हटाएं और स्टोरेज खाली करें
अगर स्मार्ट टीवी की स्टोरेज लगभग भर गई है, तो उसकी गति धीमी हो सकती है।
ऐसे में जिन ऐप का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें हटा दें। इसके साथ ही अनावश्यक फाइलें और कैश भी साफ करें। पर्याप्त खाली स्टोरेज मिलने पर टीवी पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगता है।
समय-समय पर स्टोरेज की जांच करना भी अच्छी आदत मानी जाती है और इससे प्रदर्शन लंबे समय तक बेहतर बना रहता है।
#2
सॉफ्टवेयर अपडेट करें और टीवी को रीस्टार्ट करें
स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर हमेशा नए संस्करण पर रखना चाहिए।
कंपनियां समय-समय पर ऐसे अपडेट जारी करती हैं, जिनसे गति और सुरक्षा दोनों बेहतर होती हैं। अगर टीवी लगातार चालू रहता है, तो उसे एक बार बंद करके दोबारा चालू भी करें।
कई बार सिर्फ रीस्टार्ट करने से छोटी तकनीकी दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इससे ऐप भी पहले की तुलना में तेजी से काम करने लगते हैं।
#3
इंटरनेट जांचें और जरूरत पड़ने पर रीसेट करें
अगर वीडियो बार-बार रुक रहे हैं, तो पहले अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें।
धीमा इंटरनेट भी टीवी के स्लो होने का बड़ा कारण बन सकता है। अगर सभी उपाय करने के बाद भी समस्या बनी रहे, तो जरूरी डेटा सुरक्षित रखने के बाद टीवी को फैक्ट्री रीसेट किया जा सकता है।
इससे कई सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और स्मार्ट टीवी फिर से पहले की तरह बेहतर प्रदर्शन करने लगता है।