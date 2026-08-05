सार्वजनिक वाई-फाई इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

इंटरनेट चलाते समय यह जरूर देखें कि वेबसाइट के पते की शुरुआत "https" से हो रही है या नहीं।

इससे डाटा सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध फाइल डाउनलोड करने से बचें। साथ ही फोन और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर, ब्राउजर और सुरक्षा ऐप को हमेशा अपडेट रखें।

इससे साइबर हमले और डाटा चोरी का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। समय-समय पर सुरक्षा सेटिंग्स की भी जांच करते रहना चाहिए।