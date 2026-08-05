सार्वजनिक वाई-फाई इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
क्या है खबर?
आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, मॉल और कैफे जैसी कई जगहों पर मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई की सुविधा मिल जाती है। इससे इंटरनेट चलाना आसान हो जाता है, लेकिन बिना सावधानी के इसका इस्तेमाल करना जोखिम भरा भी हो सकता है। साइबर अपराधी ऐसे नेटवर्क का फायदा उठाकर लोगों की निजी जानकारी चुरा सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक वाई-फाई इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
#1
बैंकिंग और जरूरी लॉगिन करने से बचें
सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान या दूसरे संवेदनशील काम करने से बचना चाहिए।
ऐसे नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते, जिससे आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है। अगर बहुत जरूरी काम करना हो तो मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।
केवल भरोसेमंद और पासवर्ड वाले वाई-फाई नेटवर्क से ही अपने फोन या लैपटॉप को जोड़ें। अनजान नेटवर्क से कनेक्ट होने से हमेशा बचने की कोशिश करें।
#2
सिर्फ सुरक्षित वेबसाइट और ऐप का करें इस्तेमाल
इंटरनेट चलाते समय यह जरूर देखें कि वेबसाइट के पते की शुरुआत "https" से हो रही है या नहीं।
इससे डाटा सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध फाइल डाउनलोड करने से बचें। साथ ही फोन और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर, ब्राउजर और सुरक्षा ऐप को हमेशा अपडेट रखें।
इससे साइबर हमले और डाटा चोरी का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। समय-समय पर सुरक्षा सेटिंग्स की भी जांच करते रहना चाहिए।
#3
काम खत्म होते ही वाई-फाई बंद कर दें
सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल पूरा होने के बाद उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें और ऑटो-कनेक्ट का विकल्प भी बंद रखें।
अगर जरूरत हो तो VPN जैसी सुरक्षित सेवा का उपयोग करें, जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियां ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट या ऐप से काम पूरा होने के बाद लॉगआउट करना न भूलें।
छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपनी निजी जानकारी और डिजिटल सुरक्षा को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं।