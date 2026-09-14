टेम्पल और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच साझेदारी

दीपिंदर गोयल की टेम्पल और आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर क्या करेंगी शोध?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:57 pm Sep 14, 202604:57 pm

क्या है खबर?

आजकल मेडिटेशन को तनाव कम करने और शरीर को आराम देने का आसान तरीका माना जाता है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से यह समझने की कोशिश हो रही है कि ध्यान करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं। इसी दिशा में दीपिंदर गोयल का हेल्थ-टेक वेंचर टेम्पल, आर्ट ऑफ लिविंग की रिसर्च ब्रांच SSIAR के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस साझेदारी में अलग-अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा।