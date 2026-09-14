दीपिंदर गोयल की टेम्पल और आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर क्या करेंगी शोध?
क्या है खबर?
आजकल मेडिटेशन को तनाव कम करने और शरीर को आराम देने का आसान तरीका माना जाता है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से यह समझने की कोशिश हो रही है कि ध्यान करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं। इसी दिशा में दीपिंदर गोयल का हेल्थ-टेक वेंचर टेम्पल, आर्ट ऑफ लिविंग की रिसर्च ब्रांच SSIAR के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस साझेदारी में अलग-अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा।
उद्देश्य
क्या है इसका उद्देश्य?
इस रिसर्च का उद्देश्य मेडिटेशन के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों को समझना है।
इसके लिए अनुभवी मेडिटेटर टेम्पल नाम का वियरेबल डिवाइस पहनकर ध्यान करेंगे। रिसर्चर इस दौरान उनके एंट्रॉपी लेवल को रियल टाइम में ट्रैक करेंगे। बताया गया है कि यह मेट्रिक शरीर की मेटाबोलिक और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी देती है।
इससे अलग-अलग ध्यान विधियों का शरीर पर असर समझने और उनकी तुलना करने में मदद मिलेगी।
डिवाइस
कनपटी के पास लगाया जाता है टेम्पल
टेम्पल जेलीबीन के आकार का एक छोटा बहुत छोटा सा वियरेबल डिवाइस है।
इसे स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड की तरह कलाई पर नहीं, बल्कि माथे के किनारे कनपटी के पास लगाया जाता है। कंपनी के अनुसार, यह ब्रेन ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेशन, हार्ट रेट, कॉग्निटिव लोड और एंट्रॉपी जैसे संकेत माप सकता है।
कनपटी की त्वचा पतली होने और वहां कम मूवमेंट के कारण डिवाइस को साफ सिग्नल मिलने की उम्मीद है।
उपलब्धता
भारत में जल्द शुरू हो सकते हैं प्री-ऑर्डर
टेम्पल ने ब्रेन ब्लड फ्लो से जुड़ी अपनी शुरुआती स्टडी भी साझा की है।
इसमें 23 स्वस्थ लोगों पर डिवाइस की रीडिंग की तुलना ट्रांसक्रेनियल डॉप्लर तकनीक से की गई। कंपनी अब इसके नए और छोटे वर्जन को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है।
गोयल के मुताबिक, लिमिटेड एडिशन प्री-ऑर्डर जल्द शुरू हो सकते हैं। इसकी शिपमेंट 2026 के अंत से पहले होने की उम्मीद है, लेकिन कीमत अभी सामने नहीं आई है।