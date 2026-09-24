टीवी की स्क्रीन साफ करते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

टीवी स्क्रीन पर सामान्य कांच साफ करने वाला क्लीनर, अल्कोहल या तेज केमिकल वाला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब तक टीवी बनाने वाली कंपनी इसकी अनुमति न दे।

ऐसे पदार्थ स्क्रीन की कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सफाई के लिए टीवी की कंपनी के निर्देश जरूर देखें और उसी के अनुसार तरीका अपनाएं। स्क्रीन साफ करने के बाद उसे तुरंत चालू करने के बजाय पूरी तरह सूखने दें।

इससे नमी से होने वाले नुकसान का खतरा कम रहेगा।