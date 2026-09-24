टीवी की स्क्रीन साफ करते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
क्या है खबर?
टीवी की स्क्रीन पर धूल, उंगलियों के निशान और दूसरे दाग जल्दी दिखाई देने लगते हैं। इन्हें साफ करने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन की सतह सामान्य कांच जैसी नहीं होती। गलत कपड़े, ज्यादा पानी या तेज दबाव से स्क्रीन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए टीवी साफ करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। सफाई शुरू करने से पहले टीवी बंद करके उसे ठंडा होने देना भी जरूरी है।
#1
सीधे स्क्रीन पर स्प्रे न करें
टीवी की स्क्रीन पर सीधे पानी या किसी क्लीनिंग लिक्विड का स्प्रे नहीं करना चाहिए।
तरल स्क्रीन के किनारों या अंदरूनी हिस्सों में जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। सफाई के लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर स्क्रीन पर दाग ज्यादा हैं, तो कपड़े को हल्का गीला करके इस्तेमाल किया जा सकता है।
कपड़ा इतना गीला न हो कि उससे पानी टपकने लगे। सफाई से पहले टीवी को पावर से अलग करना बेहतर है।
#2
रफ कपड़े से स्क्रीन न रगड़ें
टीवी स्क्रीन को साफ करने के लिए कागज, टिश्यू, पुराने कपड़े या खुरदरे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इनसे स्क्रीन पर छोटे खरोंच पड़ सकते हैं और उसकी सतह खराब हो सकती है। स्क्रीन साफ करते समय ज्यादा दबाव डालने से भी बचें। दाग हटाने के लिए स्क्रीन को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से कपड़ा चलाएं।
खासतौर पर LCD, LED और OLED स्क्रीन पर सफाई करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें।
#3
तेज केमिकल से बचें
टीवी स्क्रीन पर सामान्य कांच साफ करने वाला क्लीनर, अल्कोहल या तेज केमिकल वाला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब तक टीवी बनाने वाली कंपनी इसकी अनुमति न दे।
ऐसे पदार्थ स्क्रीन की कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सफाई के लिए टीवी की कंपनी के निर्देश जरूर देखें और उसी के अनुसार तरीका अपनाएं। स्क्रीन साफ करने के बाद उसे तुरंत चालू करने के बजाय पूरी तरह सूखने दें।
इससे नमी से होने वाले नुकसान का खतरा कम रहेगा।