व्हाट्सऐप फाइल शेयरिंग स्कैम को लेकर सरकार ने चेतावनी दी है

क्या है व्हाट्सऐप फाइल शेयरिंग स्कैम, इससे कैसे रहें सुरक्षित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:13 pm Jul 07, 202603:13 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए सरकार ने एक नए साइबर हमले के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने बताया है कि साइबर अपराधी नकली इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट और दूसरे बिजनेस डॉक्यूमेंट के नाम पर मालवेयर भेज रहे हैं। यह हमला खासतौर पर व्हाट्सऐप वेब और व्हाट्सऐप डेस्कटॉप इस्तेमाल करने वालों को निशाना बना रहा है। एजेंसी ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध अटैचमेंट को बिना जांचे बिल्कुल भी न खोलें।