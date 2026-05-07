दक्षिण कोरिया के पहले रोबोट भिक्षु 'गाबी' की क्या है खासियत?

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक बौद्ध मंदिर में पहली बार मानवरूपी रोबोट भिक्षु को पेश किया गया है। 'गाबी' नाम का यह रोबोट बुद्ध जयंती समारोह से पहले आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ। रोबोट ने भिक्षुओं के साथ मंत्र पढ़े, लोगों को प्रणाम किया और सवालों के जवाब भी दिए। पारंपरिक भिक्षु वस्त्र पहने इस रोबोट को खास तौर पर युवा पीढ़ी को बौद्ध धर्म और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

प्रतिज्ञा रोबोट ने ली बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा 4 फुट ऊंचे इस रोबोट को चीन के यूनिट्री-G1 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान एक भिक्षु ने उससे पूछा कि क्या वह बुद्ध और बौद्ध शिक्षाओं का पालन करेगा। इसके जवाब में गाबी ने 'हां' कहा। रोबोट ने प्रार्थना में हाथ जोड़े, मंदिर की परिक्रमा की और धार्मिक माला भी ग्रहण की। हालांकि, पारंपरिक धूप जलाने की रस्म इसमें शामिल नहीं की गई। मंदिर के अनुसार गाबी नाम करुणा और बुद्ध के विचारों से जुड़ा हुआ है।

नियम रोबोट के लिए बनाए गए खास नियम मंदिर प्रशासन ने गाबी के लिए धार्मिक नियम तैयार किए हैं। इनमें जीवन का सम्मान करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और गलत जानकारी से बचना जैसी बातें शामिल हैं। रोबोट को बैटरी जरूरत से ज्यादा चार्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि इन नियमों को बनाने में AI चैटबॉट की मदद ली गई। मंदिर का मानना है कि नई तकनीक की मदद से धर्म और समाज के बीच जुड़ाव को मजबूत किया जा सकता है।

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