करीब 8 साल की यात्रा के बाद बुध पहुंचेगा बेपीकोलंबो

करीब 8 साल की यात्रा के बाद बुध पहुंचेगा बेपीकोलंबो, जानें क्या है मिशन

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:19 pm Sep 03, 202607:19 pm

क्या है खबर?

सूरज के पास मौजूद बुध ग्रह के कई रहस्यों का पता लगाने वाला बेपीकोलंबो मिशन अब अहम पड़ाव में पहुंच गया है। यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों का यह मिशन करीब आठ साल की यात्रा के बाद बुध के पास पहुंच रहा है। मिशन का मकसद ग्रह की सतह, अंदरूनी बनावट, चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण को समझना है। वैज्ञानिक इससे यह जानने की कोशिश करेंगे कि बुध कैसे बना और उसमें क्या बदलाव हुए।