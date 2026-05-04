क्या है AI चैटबॉट सब्सक्रिप्शन स्कैम? जानिए कैसे रहें इससे सुरक्षित

ठगी कैसे ठगी करते हैं जालसाज? इस ठगी में जालसाज AI प्लेटफॉर्म के गिफ्ट फीचर का फायदा उठाते हैं। यूजर पहले सामान्य तरीके से सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कुछ समय तक इस्तेमाल करते हैं। बाद में उनके पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके बिना जानकारी गिफ्ट कार्ड खरीदे जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन सामान्य दिखते हैं, जिससे यूजर को तुरंत शक नहीं होता। कई बार कन्फर्मेशन सिस्टम भी बायपास कर लिया जाता है, जिससे बार-बार पैसे कटते रहते हैं।

मुश्किल ठगी पकड़ना क्यों होता है मुश्किल? यह फ्रॉड पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि चार्ज आम खरीदारी जैसे ही लगते हैं। पेमेंट सही प्लेटफॉर्म के जरिए होने के कारण बैंक भी तुरंत अलर्ट नहीं करते। कुछ मामलों में गिफ्ट कार्ड यूजर के ईमेल पर ही पहुंच जाते हैं, जिससे मामला और उलझ जाता है। सब्सक्रिप्शन और फ्रॉड के बीच समय का अंतर होने से लोग इसे जोड़ नहीं पाते, जिससे नुकसान बढ़ता जाता है और कई बार देर से पता चलता है।

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