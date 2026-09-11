होम वाई-फाई राउटर में लगी छोटी-छोटी एंटीना का असली काम क्या है?
क्या है खबर?
घर में इस्तेमाल होने वाले वाई-फाई राउटर पर लगी छोटी-छोटी एंटीना अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। कई लोग सोचते हैं कि इनका काम सिर्फ वाई-फाई सिग्नल को दूर तक पहुंचाना है, लेकिन इनका काम इससे थोड़ा ज्यादा होता है। राउटर की एंटीना आसपास मौजूद मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे उपकरणों तक वायरलेस सिग्नल पहुंचाने में मदद करती हैं। इनकी दिशा और संख्या नेटवर्क की पहुंच और कनेक्शन की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है।
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एंटीना सिग्नल को आसपास पहुंचाती हैं
राउटर की एंटीना रेडियो सिग्नल को हवा के जरिए आसपास मौजूद उपकरणों तक पहुंचाने का काम करती हैं।
आमतौर पर सिग्नल अलग-अलग दिशाओं में फैलता है, इसलिए एक ही कमरे में रखे कई उपकरण वाई-फाई से जुड़ सकते हैं। एंटीना को अलग दिशा में घुमाने से कुछ जगहों पर सिग्नल की पहुंच बेहतर हो सकती है।
हालांकि, केवल एंटीना की संख्या बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती, क्योंकि स्पीड पर राउटर और इंटरनेट कनेक्शन भी असर डालते हैं।
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कई एंटीना से कनेक्शन बेहतर होता है
एक राउटर में कई एंटीना होने का फायदा यह है कि वह एक साथ कई वायरलेस सिग्नल संभाल सकता है।
आधुनिक राउटर में मल्टीपल-इनपुट मल्टीपल-आउटपुट यानी एमआईएमओ तकनीक इस्तेमाल होती है। इसमें अलग-अलग एंटीना के जरिए डेटा भेजने और लेने का काम किया जाता है। इससे नेटवर्क की स्पीड और कनेक्शन की स्थिरता बेहतर हो सकती है।
जब घर में कई उपकरण एक साथ वाई-फाई इस्तेमाल कर रहे हों, तब यह तकनीक खास तौर पर उपयोगी होती है।
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राउटर की जगह भी रखती है मायने
राउटर की एंटीना का फायदा तभी अच्छा मिलता है, जब राउटर को सही जगह रखा जाए।
इसे घर के बीच और थोड़ी ऊंचाई पर रखने से सिग्नल कई कमरों तक बेहतर पहुंच सकता है। एंटीना को सीधा रखने पर एक ही मंजिल पर कवरेज अच्छी मिल सकती है, जबकि अलग मंजिलों वाले घर में कुछ एंटीना का कोण बदलना मदद कर सकता है।
मोटी दीवार, धातु की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सिग्नल को कमजोर कर सकते हैं।