होम वाई-फाई राउटर में लगी छोटी-छोटी एंटीना का असली काम क्या है?

राउटर की एंटीना रेडियो सिग्नल को हवा के जरिए आसपास मौजूद उपकरणों तक पहुंचाने का काम करती हैं।

आमतौर पर सिग्नल अलग-अलग दिशाओं में फैलता है, इसलिए एक ही कमरे में रखे कई उपकरण वाई-फाई से जुड़ सकते हैं। एंटीना को अलग दिशा में घुमाने से कुछ जगहों पर सिग्नल की पहुंच बेहतर हो सकती है।

हालांकि, केवल एंटीना की संख्या बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती, क्योंकि स्पीड पर राउटर और इंटरनेट कनेक्शन भी असर डालते हैं।