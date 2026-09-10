80s AI फोटो ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है

क्या है 80s AI फोटो ट्रेंड? जानिए ChatGPT कैसे बनाएं 80 के दशक की अपनी तस्वीर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Sep 10, 202609:18 am

क्या है खबर?

80s AI फोटो ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग अपनी आज की तस्वीरों को ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से 1980 के दशक की फोटो में बदल रहे हैं। इसमें चेहरा और पहचान को बनाए रखते हुए कपड़े, हेयरस्टाइल, ज्वेलरी, बैकग्राउंड, लाइटिंग और फोटो का पूरा अंदाज बदला जाता है। यह है कि तस्वीर सिर्फ पुराने फिल्टर जैसी नहीं दिखती, बल्कि AI उसे उस दौर की असली फिल्म कैमरा फोटो बना देता है।