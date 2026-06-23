यह मिशन आज अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया

क्या है स्पेस-X का स्टारफॉल कैप्सूल, जिसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:56 pm Jun 23, 202604:56 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने आज (23 जून) अपनी नई अंतरिक्ष तकनीक स्टारफॉल कैप्सूल को पहली बार अंतरिक्ष में भेज दिया है। यह मिशन आज अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 4:20 बजे फाल्कन 9 रॉकेट से कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन के जरिए कंपनी पहली बार अपने नए पुन: उपयोग योग्य कार्गो कैप्सूल का परीक्षण कर रही है।