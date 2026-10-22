क्या है सिम बाइंडिंग, जिससे बदल सकता है व्हाट्सऐप चलाने का तरीका?

सिम बाइंडिंग ऐसी व्यवस्था है, जिसमें मैसेजिंग ऐप का अकाउंट यूजर के रजिस्टर्ड सिम कार्ड से जुड़ा रहता है।

इससे यह जांचने में मदद मिलती है कि अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर सही है या नहीं। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी अकाउंट्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए मैसेजिंग ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिल सकती है।

इस नियम से ऐप को सिम कार्ड की मौजूदगी और उससे जुड़े अकाउंट की जांच करनी पड़ सकती है।