क्या है रूस का वेनेरा-D मिशन, जिसे 2036 में किया जाएगा लॉन्च?
क्या है खबर?
रूस ने घोषणा की है कि वह साल 2036 में वीनस ग्रह पर अपना वेनेरा-D मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके जरिए रूस अपने पुराने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए वीनस की गहराई से जांच करना चाहता है। इससे यह भी साफ है कि वीनस को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा अब और ज्यादा तेज और सक्रिय होती जा रही है।
मिशन
क्या है वेनेरा-D मिशन?
वेनेरा-D एक खास और आधुनिक रोबोटिक मिशन होगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक बैलून प्रोब शामिल होगा। यह मिशन रूस के उन बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, जो चांद और वीनस की खोज के लिए बनाए गए हैं। इसका मकसद वीनस के वातावरण और सतह से जुड़ी अहम और नई जानकारी जुटाना है। इससे वैज्ञानिकों को इस ग्रह को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
उद्देश्य
मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस मिशन का मुख्य लक्ष्य वीनस के बादलों और वातावरण में संभावित माइक्रोबियल जीवन की गहराई से जांच करना है। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि क्या वहां जीवन के कोई संकेत मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा यह मिशन ग्रह के तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना को विस्तार से समझने में भी मदद करेगा। इससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई और उपयोगी जानकारी मिल सकती है।
काम
कैसे करेगा यह मिशन काम?
इस मिशन में ऑर्बिटर वीनस के चारों ओर घूमकर उसकी सतह की लगातार और गहराई से स्टडी करेगा। वहीं बैलून प्रोब वीनस के घने और जहरीले बादलों में तैरते हुए जरूरी वैज्ञानिक डाटा इकट्ठा करेगा। लैंडर ग्रह की सतह पर उतरकर वहां की बेहद कठिन और गर्म परिस्थितियों का सीधा अध्ययन करेगा। इन तीनों हिस्सों के जरिए अलग-अलग स्तर पर अहम और विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे वीनस की पूरी और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।
अन्य बातें
वीनस मिशन की खास बातें
सोवियत यूनियन पहले ही वीनस पर सफलतापूर्वक लैंडर उतार चुका है, जो एक बड़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वेनेरा-D उसी विरासत को आगे बढ़ाने की एक बड़ी और अहम कोशिश है। इस मिशन का मकसद ज्यादा समय तक सतह पर टिके रहना भी है। इसके साथ ही रूस, नासा और ESA जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर वीनस पर और भी बड़े, उन्नत और आधुनिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहा है।