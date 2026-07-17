पिछले कुछ महीनों में 100 से भी अधिक वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं

ISRO से वैज्ञानिकों के बढ़ते इस्तीफों की वजह क्या है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:49 am Jul 17, 202610:49 am

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में 100 से भी अधिक वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। इसे देखते हुए अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर सख्ती बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वैज्ञानिक ISRO छोड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं?