वर्डप्रेस जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म PHP पर निर्भर हैं

क्या है PHP, जिसकी खामियों से दुनियाभर की वेबसाइटों पर मंडराया खतरा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:08 am Oct 22, 202610:08 am

क्या है खबर?

PHP प्रोग्रामिंग भाषा में सुरक्षा से जुड़ी 2 गंभीर खामियां सामने आने के बाद यूरोप में कई वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। सरकारी एजेंसियों ने संबंधित संस्थानों को इन समस्याओं का समाधान जल्द करने की हिदायत दी है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सुरक्षा सुधार लागू नहीं करने वाली वेबसाइटों को इंटरनेट से हटाना बेहतर होगा। इस मामले ने उन संस्थानों की चिंता बढ़ा दी है, जो अपनी सेवाओं के लिए PHP पर निर्भर हैं।