नासा का नया मंगल मिशन 'SR-1 फ्रीडम' क्या है? जानिए इसका उद्देश्य

नासा ने अपने नए मंगल मिशन की घोषणा की है, जो आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा दे सकता है। इस मिशन को SR-1 फ्रीडम नाम दिया गया है और इसे 2028 में लॉन्च करने की योजना है। नासा के प्रमुख जेरेड इसाकमैन ने बताया कि यह मिशन नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे डीप स्पेस मिशन को ज्यादा प्रभावी और ताकतवर बनाया जा सकेगा।

मिशन क्या है SR-1 फ्रीडम मिशन? SR-1 फ्रीडम मिशन खास इसलिए है, क्योंकि इसमें पहली बार न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह नई टेक्नोलॉजी स्पेस में लंबे और जटिल मिशन के लिए ज्यादा कुशल और ताकतवर इंजन देने का वादा करती है। इसके जरिए अंतरिक्ष यान को ज्यादा ताकत, स्थिरता और बेहतर प्रदर्शन मिलेगा, जिससे मंगल जैसे दूर के ग्रहों तक पहुंचना आसान हो सकता है और मिशन की कुल क्षमता भी काफी बढ़ेगी।

काम मंगल मिशन के खास लक्ष्य और काम यह मिशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और अहम लक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। इसके तहत मंगल ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर भेजने की योजना भी शामिल है, जो पहले भेजे गए इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की तरह काम करेंगे। ये हेलीकॉप्टर मंगल की सतह का अध्ययन करेंगे और नई वैज्ञानिक जानकारी जुटाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही, यह मिशन भविष्य के दूसरे बड़े स्पेस मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा करेगा।

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