कंपनी की वेब सर्टिफिकेट सेवा से जुड़ी 8 निजी कीज उजागर हुई हैं

ई-मुद्रा सर्टिफिकेट क्या है, इसकी प्राइवेट कीज लीक होने से इंटरनेट पर कैसे खतरा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:56 pm Oct 22, 202601:56 pm

क्या है खबर?

भारत की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी कंपनी ई-मुद्रा की एक सेवा में सुरक्षा खामी सामने आने के बाद इंटरनेट पर वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की वेब सर्टिफिकेट सेवा से जुड़ी 8 निजी कीज उजागर हुई हैं। इस मामले में भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, कई प्रमुख ब्राउजर कंपनियों ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं।