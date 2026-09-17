स्नैप के नए AI चश्में में फीचर्स

स्नैप के नए AI चश्में में कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:55 pm Sep 17, 202602:55 pm

क्या है खबर?

स्नैपचैट की कंपनी स्नैप ने अपने नए स्पेक्स ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मे बाजार में उतार दिए हैं। इनकी कीमत 2,195 डॉलर रखी गई है। लॉस एंजिल्स में हुए लॉन्च कार्यक्रम में कंपनी ने चश्मे के साथ 'स्पेक्स इंटेलिजेंस' नाम की AI सेवा भी पेश की है। यह तकनीक यूजर की गतिविधियों और जरूरतों को समझकर आगे की मदद का अनुमान लगाती है। कंपनी इन्हें सिर्फ चश्मा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम और मनोरंजन का नया साधन बता रही है।