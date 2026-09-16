बहुत से लोग इनका मतलब नहीं जानते और हर समय कूल मोड चलाते हैं

AC के रिमोट में ड्राई, कूल और फैन मोड़ का क्या मतलब है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:54 pm Sep 16, 202608:54 pm

क्या है खबर?

गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर (AC) चलाते समय रिमोट पर कई मोड दिखाई देते हैं। इनमें ड्राई, कूल और फैन मोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों का काम अलग होता है और सही मोड चुनने से कमरे का तापमान और बिजली की खपत प्रभावित हो सकती है। बहुत से लोग इनका मतलब नहीं जानते और हर समय कूल मोड चलाते हैं। ऐसे में इन मोड का आसान मतलब समझना जरूरी है।