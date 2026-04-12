आर्टेमिस II मिशन से नासा को क्या हुआ हासिल? जानिए क्या-क्या हुआ
क्या है खबर?
नासा का आर्टेमिस II मिशन उद्देश्य पूरा कर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इसने चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजा और उन्हें सुरक्षित वापस ले आया, जो दशकों में पहली बार हुआ है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि यह एक परीक्षण उड़ान ही थी, जिसका उद्देश्य भविष्य के मिशनों के लिए तैयार होना है। इस अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को जो परेशानियां हुईं, वो आगामी मिशनों की कमियों को दूर करने में सहायक होंगी।
समस्याएं
अंतरिक्ष यात्रियों को हुईं ये परेशानियां
पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के रास्ते में अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिक्कतें आईं। शौचालय सिस्टम बीच-बीच में खराब होता रहा। इससे दल को कभी-कभी वैकल्पिक उपायों पर निर्भर रहना पड़ा। गंभीर नहीं होने पर सेंसर्स ने चेतावनी जारी की और अंतरिक्ष यान के बिजली और प्रणोदन को संभालने वाले हिस्से में सर्विस मॉड्यूल में रिसाव देखा गया। यह उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर निकला और अगले मिशन से पहले इसे ठीक करना होगा।
चुनौतियां
अंतरिक्ष यान में हुईं ये परेशानियां
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, चालक दल के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा करने वाली घटना तो नहीं हुई, लेकिन जो हुआ उसने सभी को याद दिला दिया कि अंतरिक्ष यात्रा अभी भी कितनी जटिल है। अंतरिक्ष में जीवन अभी भी अनिश्चितताओं और मानवीय चुनौतियों से भरा है। ओरियन कैप्सूल अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल से बड़ा था, लेकिन फिर भी काफी तंग था। यात्रियों को आपस में टकराने, सोने की जगह और निजता से निपटने जैसी चुनौतियां उठानी पड़ी।
अवलोकन
पहली बार इतनी नजदीक से देखा चंद्रमा
मिशन के दौरान, चालक दल ने चंद्रमा के दूर के हिस्से का चक्कर लगाया, जो ऐसा क्षेत्र है, जिसे मनुष्य ने सीधे कभी नहीं देखा। उन्होंने तस्वीरें लीं, अंतरिक्ष से सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं और चंद्र सतह से टकराने वाली वस्तुओं के कारण उत्पन्न होने वाली चमक का अवलोकन किया। इसने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का दृष्टिकोण बदला है। आर्टेमिस II ने दिखाया कि मनुष्य अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर सकते हैं और सुरक्षित वापस आ सकते हैं।