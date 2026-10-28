कॉइनबेस में डाटा चोरी की खबरों पर कंपनी ने क्या कहा? जानिए पूरा मामला

कॉइनबेस के दुनियाभर में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

कंपनी ने जून में भारत में रुपये से लेनदेन की सुविधा के साथ अपनी सेवाएं दोबारा शुरू की थीं। इससे पहले मई, 2025 में भी कंपनी से जुड़ा डाटा चोरी का मामला सामने आया था।

उस समय अपराधियों ने विदेशी सहायता कर्मचारियों को रिश्वत देकर ग्राहकों के नाम, फोन नंबर, सरकारी पहचान पत्रों की तस्वीरें और लेनदेन का रिकॉर्ड हासिल किया था। उस घटना से 69,000 ग्राहक प्रभावित हुए थे।