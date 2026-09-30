OpenAI के डॉट्स AI एजेंट से क्या कुछ कर सकते हैं यूजर्स?
क्या है खबर?
OpenAI ने मंगलवार को 'डॉट्स' नाम के नए AI एजेंट को लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक ये ऐसे एजेंट हैं, जो यूजर के बताए लक्ष्य पर लगातार काम कर सकते हैं और हर कदम पर निर्देश देने की जरूरत कम करते हैं। डॉट्स को सैन फ्रांसिस्को में हुए कंपनी के डेवलपर डे कार्यक्रम में पेश किया गया। ये एजेंट अलग-अलग ऐप्स और टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। इनका मकसद रोजमर्रा के कई काम अपने आप संभालना है।
रिसर्च
रिसर्च और डाटा का काम करेगा
डॉट्स की मदद से यूजर जानकारी खोजने, रिसर्च करने और डाटा समझने जैसे काम करा सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट तैयार करने और सॉफ्टवेयर बनाने में भी मदद कर सकते हैं। OpenAI के मुताबिक हर डॉट के पास अपना क्लाउड कंप्यूटर और ब्राउजर होता है, जिससे वह जुड़े टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है।
यूजर स्लैक, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और ChatGPT के जरिए भी डॉट्स से बातचीत कर सकते हैं। यह काम आगे बढ़ने पर खुद फॉलो-अप कर सकता है।
लंबे काम
लंबे काम भी सौंप सकेंगे
यूजर डॉट्स को लंबे समय तक चलने वाले काम भी सौंप सकते हैं।
उदाहरण के लिए, ग्राहक की जरूरत बदलने पर डॉट सेल्स प्रस्ताव में बदलाव कर सकता है और समीक्षा के लिए उसका कामचलाऊ प्रदर्शन तैयार कर सकता है। डॉट्स जरूरत पड़ने पर कोडेक्स और ChatGPT वर्क जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग, दस्तावेज और दूसरे काम पूरे कर सकते हैं।
यूजर नियम तय कर सकते हैं कि डॉट क्या कर सकता है और कब अनुमति लेना जरूरी होगा।
अन्य
खुद करेगा फॉलो-अप और दूसरे काम
डॉट्स कुछ दोहराए जाने वाले काम और फॉलो-अप भी संभाल सकते हैं, जिससे यूजर को हर बार नया निर्देश देने की जरूरत कम होगी।
पासवर्ड बदलने या डाटा हमेशा के लिए मिटाने जैसे संवेदनशील कामों के लिए यूजर की साफ अनुमति जरूरी होगी। डॉट्स कुछ काम दूसरे छोटे एजेंट को भी सौंप सकते हैं।
OpenAI ने बताया कि इन एजेंट्स की सुरक्षा जांच भी की गई है, ताकि वे बिना अनुमति के संवेदनशील जानकारी या गलत कामों तक न पहुंचें।