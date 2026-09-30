ये एजेंट अलग-अलग ऐप्स और टूल्स के साथ काम कर सकते हैं

OpenAI के डॉट्स AI एजेंट से क्या कुछ कर सकते हैं यूजर्स?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:03 am Sep 30, 202610:03 am

क्या है खबर?

OpenAI ने मंगलवार को 'डॉट्स' नाम के नए AI एजेंट को लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक ये ऐसे एजेंट हैं, जो यूजर के बताए लक्ष्य पर लगातार काम कर सकते हैं और हर कदम पर निर्देश देने की जरूरत कम करते हैं। डॉट्स को सैन फ्रांसिस्को में हुए कंपनी के डेवलपर डे कार्यक्रम में पेश किया गया। ये एजेंट अलग-अलग ऐप्स और टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। इनका मकसद रोजमर्रा के कई काम अपने आप संभालना है।