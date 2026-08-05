चांद पर स्पेस-X के रॉकेट के गिरने से क्या सीख सकते हैं वैज्ञानिक?
क्या है खबर?
स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना ऊपरी हिस्सा आज (5 अगस्त) चंद्रमा की सतह से टकरा गया है। यह टक्कर आइंस्टीन क्रेटर के पास करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई। करीब 14 मीटर लंबा और 4,000 किलोग्राम वजनी यह हिस्सा मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष में भटक रहा था। यह घटना भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा से जुड़ी रिसर्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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चंद्रमा की सतह को समझने में मिलेगी मदद
वैज्ञानिक इस टक्कर से बने गड्ढे, उड़ी धूल और चट्टानों का अध्ययन करेंगे।
अनुमान है कि टक्कर से लगभग 60 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा गड्ढा बन सकता है। शोधकर्ता यह भी जानेंगे कि मलबा कितनी दूर तक फैलता है और सतह के नीचे की परतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
यह जानकारी भविष्य के वैज्ञानिक मॉडल को और सटीक बनाने के साथ चंद्रमा की सतह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।
#2
भविष्य के मून मिशनों की होगी बेहतर तैयारी
इस घटना से मिले आंकड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भविष्य के चंद्र लैंडर और मून बेस तैयार करने में मदद करेंगे।
टक्कर के दौरान करीब 100 किलोमीटर तक धूल का गुबार फैलने की संभावना जताई गई है। इससे यह समझा जा सकेगा कि चंद्रमा पर उतरने वाले यानों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए और उड़ने वाली धूल व पत्थरों से कैसे बचाव किया जाए।
वैज्ञानिक चंद्रमा के भीतर होने वाले कंपन का भी अध्ययन करेंगे।
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चंद्रमा के इतिहास से जुड़ी मिलेंगी नई जानकारियां
विशेषज्ञों का मानना है कि टक्कर के दौरान सतह के नीचे का पदार्थ बाहर आने से चंद्रमा की भू-संरचना के बारे में नई जानकारी मिल सकती है।
इससे करीब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बनने से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने में मदद मिलेगी।
वैज्ञानिकों को पहले से रॉकेट का आकार, रफ्तार और टक्कर की सटीक जगह पता थी, इसलिए इसे एक दुर्लभ और नियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोग माना जा रहा है।