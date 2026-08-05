वैज्ञानिक इस टक्कर से बने गड्ढे, उड़ी धूल और चट्टानों का अध्ययन करेंगे

चांद पर स्पेस-X के रॉकेट के गिरने से क्या सीख सकते हैं वैज्ञानिक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:58 pm Aug 05, 202606:58 pm

क्या है खबर?

स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना ऊपरी हिस्सा आज (5 अगस्त) चंद्रमा की सतह से टकरा गया है। यह टक्कर आइंस्टीन क्रेटर के पास करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई। करीब 14 मीटर लंबा और 4,000 किलोग्राम वजनी यह हिस्सा मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष में भटक रहा था। यह घटना भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा से जुड़ी रिसर्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।