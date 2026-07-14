AI से लेकर मेडिकल रिसर्च तक, अंतरिक्ष में क्या-क्या करेंगे अनिल मेनन?

नासा के अनुसार, अनिल ISS पर लगभग 8 महीने रहेंगे और अप्रैल, 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। इस दौरान वह माइक्रोग्रैविटी में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।

उनका मुख्य फोकस लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना और अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण करना होगा।

इन शोधों का लाभ भविष्य में चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के साथ-साथ पृथ्वी पर स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलेगा।