इन AI टूल्स की मदद से कर सकते हैं सप्ताहभर की प्लानिंग 

सप्ताहभर की डायरी को ठीक से मैनेज करने से टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इस पूरे काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। ये शेड्यूलिंग को अपने आप करते हैं, कामों को प्राथमिकता देते हैं और बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। AI प्लानर आपके कैलेंडर और काम की सूची के साथ मिलकर काम करते हैं। आइये जानते हैं 5 AI टूल्स, जो आपके सप्ताहभर को कामों को व्यवस्थित करते हैं।

#1 एक साथ प्लानिंग के लिए कैलेंडरों को जोड़ें सबसे पहला काम यह है कि आप अपने कैलेंडर-गूगल कैलेंडर या ऐपल कैलेंडर और टास्क ऐप- टूडूइस्ट या क्लिकअप को एक मुख्य AI डैशबोर्ड से जोड़ें। मॉर्गन जैसे टूल अपने AI प्लानर की मदद से सब कुछ एक ही जगह पर दिखाते हैं। यह आपकी प्राथमिकताओं, समय-सीमा और क्षमता के हिसाब से रोजाना और सप्ताहभर के लिए सुझाव तैयार करता है। यह सिस्टम एक साथ मिलकर काम करने से बिना किसी रुकावट के टाइम-ब्लॉक किए गए शेड्यूल बनते हैं।

#2 फ्लोसेवी के साथ शेड्यूलिंग को ऑटोमैटिक करें फ्लोसेवी आपकी टू-डू लिस्ट के कामों को अपने आप शेड्यूल करके उन्हें एक बेहतरीन कैलेंडर में बदलने में बहुत अच्छा काम करता है। आपको बस एक बार अपने काम डालने होंगे और यह आपके पूरे सप्ताह का प्लान तैयार कर देगा। अगर, आपकी योजनाएं बदलती हैं या आप किसी काम में पीछे रह जाते हैं तो तुरंत दोबारा शेड्यूल कर देता है। यह खूबी उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो बिना ज्यादा हाथ लगाए काम व्यवस्थित करना चाहते हैं।

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#3 रीक्लेम डॉट AI से समय बचाएं रीक्लेम डॉट AI आपके पहले से तय इवेंट्स के हिसाब से कामों, आदतों और फोकस ब्लॉक को अपने आप शेड्यूल करके समय बचाता है। आप सप्ताहभर के लक्ष्य तय कर सकते हैं और AI बाकी सब कुछ अपने आप संभाल लेता है। यह लचीली टाइम ब्लॉकिंग के जरिए आपकी प्राथमिकताओं को बनाए रखता है। जरूरी कामों के लिए शेड्यूल फिर से एडजस्ट करता है और उपलब्ध समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके औसतन 7.6 घंटे हर सप्ताह बचाता है।

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