फालतू कामों में खराब नहीं होगा समय, AI फोकस बढ़ानें में ऐसे कर रहे मदद  

आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया और तेजी से बदलते कामकाज के माहौल में किसी भी चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कर्मचारियों को उनके असली काम पर ध्यान लगाने में कारगर तरीके सुझाता है। यह रोजाना की रुकावटों को हटाकर और सही वक्त पर जरूरी जानकारी देकर लोगों को उनके अहम कामों पर बने रहने का मौका देता है। आइये जानते हैं AI कैसे आपका फोकस बढ़ाने में मदद करता है।

#1 सामान्य कामों को ऑटोमैटिक करना काम पर बेहतर ध्यान लगाने का पहला तरीका है कि उन प्रशासनिक कामों को खत्म कर दिया जाए, जिनमें बहुत समय लगता है। बैठक का समय तय करने और कैलेंडर देखने से लेकर ई-मेल को प्राथमिकता देने और रिपोर्ट बनाने तक, AI टूल्स बार-बार होने वाले उन कामों को अपने आप कर देते हैं। जब ये रोजाना के काम AI खुद कर देता है तो कर्मचारी हर सप्ताह घंटों का समय बचा पाते हैं।

#2 स्मार्ट तरीके से प्राथमिकता तय करना यह तकनीक जानकारी को फिल्टर करके और जो चीजें तुरंत ध्यान देने लायक हैं, उन्हें सामने लाकर हमारे फोकस को बहुत बेहतर बनाता है। अनगिनत रिपोर्ट्स के ढेर में उलझने या बैठक का इंतजार करने की बजाय AI से चलने वाले सिस्टम पल भर में कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं और अगले कदम भी सुझा सकते हैं। यह खूबी लीडर्स और टीम के सभी सदस्यों के लिए बहुत काम की साबित होती है।

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#3 जानकारी जुटाकर बैठक को बेहतर बनाना यह मानना ही पड़ेगा कि बैठक अक्सर बहुत सारा समय खराब कर देती हैं और उनमें कोई साफ नतीजा भी नहीं निकलता। ऐसे में AI नोटटेकर और ट्रांसक्रिप्शन टूल्स बहुत काम आते हैं। ये बैठक की बातचीत को अपने आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी पूरी जानकारी लिखत में तैयार कर देते हैं। टीम के कुछ लोग ऑफिस से और कुछ घर से काम करती हैं तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म स्मार्ट मीटिंग समरी बनाते हैं।

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