ऐपल ने लॉन्च किया वॉचOS 27

WWDC 2026 में पेश हुआ वॉचOS 27, ऐपल वॉच को मिले कई नए फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:36 am Jun 09, 202601:36 am

क्या है खबर?

WWDC 2026 इवेंट में ऐपल ने ऐपल वॉच के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट वॉचOS 27 पेश किया है। इस अपडेट में कई नए फीचर्स और सुधार शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य यूजर्स को बेहतर अनुभव देना है। कंपनी ने बैटरी प्रदर्शन, फिटनेस ट्रैकिंग, कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स पर खास ध्यान दिया है। नए अपडेट के साथ ऐपल वॉच पहले से अधिक तेज, स्मार्ट और उपयोग में आसान बनने वाली है, जिससे रोजमर्रा के काम भी अधिक सुविधाजनक हो सकेंगे।