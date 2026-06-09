WWDC 2026 में पेश हुआ वॉचOS 27, ऐपल वॉच को मिले कई नए फीचर्स
क्या है खबर?
WWDC 2026 इवेंट में ऐपल ने ऐपल वॉच के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट वॉचOS 27 पेश किया है। इस अपडेट में कई नए फीचर्स और सुधार शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य यूजर्स को बेहतर अनुभव देना है। कंपनी ने बैटरी प्रदर्शन, फिटनेस ट्रैकिंग, कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स पर खास ध्यान दिया है। नए अपडेट के साथ ऐपल वॉच पहले से अधिक तेज, स्मार्ट और उपयोग में आसान बनने वाली है, जिससे रोजमर्रा के काम भी अधिक सुविधाजनक हो सकेंगे।
बैटरी
बैटरी और फिटनेस ट्रैकिंग हुई बेहतर
वॉचOS 27 में बैटरी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया गया है, जिससे घड़ी अधिक समय तक चल सकेगी। इसके साथ ही स्टेप ट्रैकिंग फीचर को भी अधिक सटीक बनाया गया है, ताकि यूजर्स को अपनी गतिविधियों की सही जानकारी मिल सके। ऐपल ने पानी का पता लगाने वाली तकनीक में भी सुधार किया है। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो फिटनेस और स्वास्थ्य से जुड़े फीचर्स का नियमित उपयोग करते हैं।
कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी और ऐप्स में सुधार
नए अपडेट में वाई-फाई कनेक्टिविटी को पहले से काफी बेहतर बनाया गया है, जिससे ऐपल वॉच का नेटवर्क प्रदर्शन पहले से अधिक स्थिर रहेगा। इसके अलावा, ऐप एक्सटेंशन लॉन्च होने की गति भी बढ़ाई गई है। कंपनी ने फाइंड माय ऐप को एकीकृत रूप में पेश किया है, जिससे डिवाइस और अन्य चीजों को ढूंढना आसान होगा। इन बदलावों का उद्देश्य ऐपल वॉच को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाना है।
स्मार्ट फीचर्स
स्मार्ट फीचर्स से मिलेगा नया अनुभव
वॉचOS 27 में टैप जेस्चर, डायनामिक ऐप ग्रिड और तेज मीडिया प्लेबैक जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जिमकिट अब आईफोन और ऐपल वॉच दोनों पर उपलब्ध होगा। ऐपल ने वॉच ऐप की सेटिंग्स को भी नया रूप दिया है, जिससे जरूरी विकल्पों तक पहुंच आसान हो सके। ये सभी नए फीचर्स यूजर्स को उनकी घड़ी के साथ अधिक सहज और स्मार्ट अनुभव देने में मदद करेंगे।
अन्य
वॉलेट और स्मार्ट स्टैक में भी बदलाव
ऐपल ने वॉचOS 27 में वॉलेट और स्मार्ट स्टैक फीचर्स को भी बेहतर बनाया है। अब यूजर्स सीधे वॉलेट में कार्ड का बैलेंस देख सकेंगे। स्मार्ट स्टैक में ट्रांजिट कार्ड और पहचान पत्र जैसी जानकारी भी दिखाई जाएगी। साथ ही, नए स्मार्ट सुझाव जोड़े गए हैं, जो उपयोग के आधार पर जरूरी जानकारी सामने लाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ऐपल वॉच को और अधिक उपयोगी तथा व्यक्तिगत अनुभव देने वाला बनाना है।