फोन की बैटरी जल्दी हो रही खत्म? चार्जिंग की ये गलतियां तुरंत छोड़ दें
क्या है खबर?
स्मार्टफोन की बैटरी समय के साथ कमजोर होना सामान्य है, लेकिन चार्जिंग की गलत आदतें इस प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। रातभर फोन चार्ज करना, सस्ता चार्जर लगाना या चार्जिंग के दौरान गेम खेलना बैटरी पर दबाव डाल सकता है। इससे बैटरी की क्षमता घट सकती है और फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। बैटरी को लंबे समय तक बेहतर रखने के लिए चार्जिंग से जुड़ी कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
#1
बैटरी को पूरी तरह खाली न करें
बैटरी को बार-बार पूरी तरह खत्म करके 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बचें।
सामान्य इस्तेमाल में फोन को करीब 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना बैटरी के लिए बेहतर माना जाता है। रातभर चार्जिंग पर छोड़ने के बजाय ऑप्टिमाइज्ड या अडैप्टिव चार्जिंग जैसे फीचर चालू रखें।
इससे फोन लंबे समय तक 100 प्रतिशत पर नहीं रहता। जरूरत न होने पर चार्जर हटाना भी अच्छी आदत है और बैटरी पर दबाव कम होता है।
#2
गर्मी से बचाएं और चार्जिंग के दौरान गेम न खेलें
चार्जिंग के दौरान फोन पर गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करने से बचें।
इन कामों से फोन ज्यादा गर्म हो सकता है और बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। चार्ज करते समय फोन को तकिये, बिस्तर या सीधी धूप में न रखें। इसे ठंडी और हवादार जगह पर रखें।
फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें और रोजाना चार्जिंग के लिए संभव हो तो सामान्य चार्जिंग का विकल्प चुनें।
#3
अच्छे चार्जर का इस्तेमाल करें
बैटरी की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद और प्रमाणित चार्जर व केबल का इस्तेमाल करें।
सस्ते या बिना प्रमाण वाले एक्सेसरीज से गर्मी और वोल्टेज की समस्या हो सकती है। अगर फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे खाली या 100 प्रतिशत चार्ज करके न रखें।
करीब 40-50 प्रतिशत चार्ज के साथ ठंडी, सूखी जगह पर रखना बेहतर है। नए फोन में बैटरी कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती।