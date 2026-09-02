चार्जिंग की गलत आदतें बैटरी कर सकती हैं खराब

फोन की बैटरी जल्दी हो रही खत्म? चार्जिंग की ये गलतियां तुरंत छोड़ दें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Sep 02, 202609:48 am

क्या है खबर?

स्मार्टफोन की बैटरी समय के साथ कमजोर होना सामान्य है, लेकिन चार्जिंग की गलत आदतें इस प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। रातभर फोन चार्ज करना, सस्ता चार्जर लगाना या चार्जिंग के दौरान गेम खेलना बैटरी पर दबाव डाल सकता है। इससे बैटरी की क्षमता घट सकती है और फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। बैटरी को लंबे समय तक बेहतर रखने के लिए चार्जिंग से जुड़ी कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है।