कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी महंगे नुकसान की वजह बन जाती है

मानसून में गैजेट्स को खराब होने से बचाना है? ये सस्ते सामान आ सकते हैं काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 pm Jul 21, 202609:13 pm

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में नमी, बारिश का पानी और बिजली के उतार-चढ़ाव से स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी महंगे नुकसान की वजह बन जाती है। हालांकि, कुछ सस्ते एक्सेसरीज की मदद से इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। इनमें से ज्यादातर सामान एक हजार रुपये से भी कम कीमत में आसानी से बाजार में मिल जाते हैं।