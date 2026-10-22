वॉलमार्ट ने लॉन्च किए AI शॉपिंग टूल, अब ग्राहक की ओर से खरीदारी करेंगे एजेंट

कंपनी ने कहा है कि नए टूल सभी वॉलमार्ट खाताधारकों के लिए उपलब्ध होंगे।

इनका इस्तेमाल करने के लिए वॉलमार्ट प्लस की सदस्यता लेना जरूरी नहीं होगा। वॉलमार्ट के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले AI एजेंटों को रोका भी जा सकेगा।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुविधाओं से AI के जरिए खरीदारी करने के तरीके पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ सकता है। इससे ऑनलाइन खरीदारी में AI असिस्टेंट की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है।