एंडुरा-X दोबारा उपयोग होने वाले स्पेसप्लेन के लिए आयोजित करेगी ड्रॉप टेस्ट टेक्नोलॉजी May 26, 2026

विजयवाड़ा की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी अंडूरा-X अगले महीने एक बड़े परीक्षण की तैयारी कर रही है। कंपनी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से एक हाई-ऑल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल कर अपने प्रायोगिक वाहन को नीचे छोड़ेगी।

इसका मकसद अंतरिक्ष के बेहद करीब की परिस्थितियों में यह देखना है कि वाहन दोबारा वायुमंडल में आते समय कैसा प्रदर्शन करता है। 2028 तक स्पेसप्लेन के पहले पुन: प्रवेश (रीएंट्री) मिशन की तैयारी के लिए यह एक अहम कदम होगा। इसे ADM-01 या ARES ड्रॉप मिशन 1 नाम दिया गया है।