अमेरिका में वैक्यूम रोबोट पर भी लग सकता है प्रतिबंध

अमेरिका में वैक्यूम रोबोट पर भी लग सकता है प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर बढ़ीं चिंताएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:57 am Jul 30, 202611:57 am

क्या है खबर?

अमेरिका दूसरे देशों में बने रोबोट पर प्रतिबंध लगा रहा है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ-साथ रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे दूसरे स्मार्ट रोबोटिक उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इस तरह के रोबोट खरीदने वाले ग्राहकों के साथ-साथ इन्हें बनाने और बेचने वाली कई कंपनियों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है और पूरे रोबोट उद्योग में नई अनिश्चितता का माहौल भी बन सकता है।