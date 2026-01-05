LOADING...
व्हाट्सऐप समय-समय पर नए फीचर्स पेश करता रहता है

अलविदा 2025: व्हाट्सऐप पर लॉन्च हुए इन फीचर्स ने बदल दिया उपयोग का तरीका 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 05, 2026
06:24 pm
क्या है खबर?

मेटा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स पेश करता रहता है। 2025 भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले साल इसने सुरक्षा, गोपनीयता, संगठन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इंटरैक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई नए फीचर पेश किए। इन्होंने यूजर्स के संवाद करने, अपनी पहचान सत्यापित करने और चैट प्रबंधित करने का तरीका बदल दिया है। आइये जानते हैं 2025 में व्हाट्सऐप पर पेश की गई सुविधाएं कौनसी हैं।

मिस्ड कॉल 

मिस्ड कॉल का बेहतर मिलता है अलर्ट

मिस्ड कॉल के लिए वॉयस और वीडियो रिस्पॉन्स: जब कोई कॉल अटेंड नहीं होती है तो कॉलर को स्क्रीन पर एक छोटा वॉयस/वीडियो क्लिप छोड़ने का विकल्प मिलता है। रिकॉर्ड किया मैसेज मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन के साथ चैट में दिखाई देता है। पासकी आधारित लॉग-इन: व्हाट्सऐप ने OTP आधारित सत्यापन के स्थान पर पासकी की सुविधा शुरू की है। अब यूजर चेहरे की पहचान, उंगलियों के निशान या डिवाइस में संग्रहीत क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं।

वायस मोड

मेटा A में जोड़ा वाॅयस मोड

मेटा AI में वॉयस मोड और प्राइवेट सेशन: मेटा का बिल्ट-इन AI असिस्टेंट अब रियल-टाइम वॉयस चैट को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर बॉट से सहजता से बात कर सकते हैं। साथ ही एक गुप्त मोड भी पेश किया, जिससे विशिष्ट प्रश्न गोपनीय रहते हैं। अबाउट स्टेटस अपडेट: पारंपरिक 'अबाउट' सेक्शन अब एक अस्थायी स्टेटस की तरह काम करता है। यूजर छोटे अपडेट सेट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल पर दिखाई देते हैं और ऑटाेमैटिक गायब हो जाते हैं।

स्क्रीन शेयर 

कॉल करते समय स्क्रीन शेयर करना आसान

वीडियो कॉल में ऑडियो के साथ स्क्रीन शेयरिंग: वीडियो कॉल के दौरान यूजर सिस्टम ऑडियो चालू रखते हुए अपने डिवाइस की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधा एंड्राॅयड और iOS दोनों पर व्यक्तिगत और ग्रुप कॉल के लिए काम करती है, जिससे वीडियो शेयर करना आसान हो जाता है। अलग फैवरेट टैब: यूजर अब बिना पढ़े मैसेज, ग्रुप्स या अपनी चुनी हुई पसंदीदा सूची के आधार पर चैट को क्रमबद्ध कर सकते हैं।

