AI की मदद से अपने ईमेल की कैसे करें बेहतरीन आर्काइविंग?

आपके इनबॉक्स में ईमेल का ढेर लगना पेशेवर लोगों और कंपनियों के लिए एक आम दिक्कत बन गई है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मैसेज से निपटना पड़ता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले ईमेल आर्काइविंग टूल्स ऐसे ऑटोमेटेड समाधान देते हैं, जो मैसेज को अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, उनकी श्रेणी बना सकते हैं और उन्हें आसानी से खोज कर निकाल सकते हैं। आइये जानते हैं ईमेल आर्काइविंग को AI से कैसे बेहतर बनाएं।

#1 कैसे AI ईमेल मैनेजमेंट को बदलता है? ईमेल को आर्काइव करने के पुराने तरीकों में मैसेज को हाथ से छांटना पड़ता था और उन्हें साधारण स्टोरेज सिस्टम में रखना पड़ता था। AI ईमेल की सामग्री को अपने आप विश्लेषण कर में मौजूद पैटर्न पहचानते हैं और फिर प्राथमिकता और अहमियत के हिसाब से मैसेज बांटते हैं। ऐसी प्राथमिकता मिलती है, जो जरूरतों के साथ खुद बदलती रहती है। साथ ही, आप बातचीत वाले सवालों का इस्तेमाल करके आर्काइव किए गए संदेशों को आसानी से खोज सकते हैं।

#2 लोकप्रिय AI ईमेल आर्काइविंग टूल्स AI ईमेल आर्काइविंग टूल्स में अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से खास फीचर्स मिलते हैं। मेलस्वीपर एक ऑटोमेटेड क्षमता देता है, जो कम जरूरी ईमेल को ढूंढने के साथ-साथ अहम ईमेल पर भी नजर रखता है। इनबॉक्स जीरो एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। क्लीन ईमेल उन पावर यूजर्स के लिए है, जो ऑटो-क्लीन रूल्स और बल्क अनसब्सक्राइब जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।

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#3 लागू करने के लिए जरूरी बातें जब आप कोई AI आर्काइविंग टूल चुन रहे हों तो सबसे पहले यह देखें कि वह आपके मुख्य ईमेल प्लेटफॉर्म के साथ ठीक से काम कर पाएगा या नहीं। अपने काम करने के तरीके के हिसाब से आर्काइविंग के नियम साफ-साफ तय करें, ताकि सिस्टम आपकी निजी पसंद को समझ सके। कोई टूल लेने से पहले उसकी सर्च कार्यक्षमता को अच्छे से जांच लें। ऐसा करने से आप बाद में आर्काइव किए गए ईमेल को आसानी से ढूंढ पाएंगे।

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