अमेरिकी सरकार सार्वजनिक करेगी UFO से जुड़ी नई फाइलें, वेबसाइट हुई लॉन्च

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने UFO और अनजान हवाई घटनाओं से जुड़ी नई फाइलें सार्वजनिक करने की घोषणा की है। विभाग ने इसके लिए एक नया सरकारी वेबपेज भी शुरू किया है, जहां पहले कभी जारी न की गई तस्वीरें और दस्तावेज डाले गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस पोर्टल पर और फाइलें जोड़ी जाएंगी। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद उठाया गया है।

फाइलें नई वेबसाइट पर साझा की गई कई एजेंसियों की फाइलें सरकार की नई वेबसाइट (war.gov/ufo) पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, FBI, नासा और दूसरी एजेंसियों की कई तस्वीरें और PDF फाइलें अपलोड की गई हैं। वेबसाइट को ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे UFO और रहस्यमयी घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग आसानी से जानकारी देख सकें। हालांकि, शुरुआती फाइलों में ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है, जिससे एलियन जीवन की पुष्टि हो सके या किसी उड़न तश्तरी के पृथ्वी पर आने का दावा साबित हो सके।

जांच सरकारी एजेंसियां लंबे समय से कर रही हैं जांच अमेरिका में UFO और अनजान घटनाओं को लेकर कई दशकों से चर्चा होती रही है। साल 2007 में एडवांस्ड एयरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम बनाया गया था, जिसका उद्देश्य रहस्यमयी हवाई घटनाओं की जांच करना था। यह कार्यक्रम 2012 में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में दूसरी सरकारी टीमों ने यह काम जारी रखा। साल 2017 में पहली बार इस प्रोग्राम की जानकारी सार्वजनिक हुई थी। उसी दौरान पेंटागन ने कुछ रहस्यमयी वीडियो भी जारी किए थे।

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चर्चा पेंटागन के पुराने वीडियो ने बढ़ाई थी चर्चा ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पेंटागन ने कुछ UAP वीडियो सार्वजनिक किए थे, जिसमें कुछ रहस्यमयी चीजें दिखाई दी थीं। इसके बाद दुनियाभर में एलियन और UFO को लेकर नई बहस शुरू हो गई थी। हालांकि, अमेरिकी सरकार की बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि इन घटनाओं को एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब भी मानते हैं कि सरकार के पास UFO से जुड़ी और भी जानकारी मौजूद हो सकती है।

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