अमेरिका में कंपनियों को उपलब्ध कराने होंगे अपने मॉडल, बनाए सख्त नियम

नियम

क्या रखा नियमों में प्रस्ताव?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार के साथ व्यापार करने की इच्छुक AI संस्थाओं को अपने मॉडल का सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु सरकार को एक अपरिवर्तनीय लाइसेंस प्रदान करना होगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को एक ऐसा निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण टूल उपलब्ध कराना होगा, जो विविधता, समानता और समावेशन जैसे वैचारिक सिद्धांतों के पक्ष में प्रतिक्रियाओं में हेरफेर न करे। नए नियमों का उद्देश्य AI कंपनियों पर दबाव बनाने की रणनीति है।