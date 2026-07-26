अमेरिका-रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती पर सुरक्षित वापसी की है

अमेरिका-रूस के अंतरिक्ष यात्री 8 महीने बाद धरती पर लाैटे, जानिए क्या किया काम

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर 8 महीने बिताने के बाद रविवार (26 जुलाई) को अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल कजाकिस्तान के मैदानों में सुरक्षित उतरा। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और रूसी क्रू-सदस्य सर्गेई कुद-स्वेरचकोव और सर्गेई मिकाएव अपने सोयुज MS-28 में सवार होकर सुरक्षित रूप से नीचे उतरे। यह पैराशूट की मदद से जेजकाजगन के दक्षिण-पूर्व में तय की गई जगह पर भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 3:55 बजे आसानी से उतरा।