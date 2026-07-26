अमेरिका-रूस के अंतरिक्ष यात्री 8 महीने बाद धरती पर लाैटे, जानिए क्या किया काम
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर 8 महीने बिताने के बाद रविवार (26 जुलाई) को अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल कजाकिस्तान के मैदानों में सुरक्षित उतरा। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और रूसी क्रू-सदस्य सर्गेई कुद-स्वेरचकोव और सर्गेई मिकाएव अपने सोयुज MS-28 में सवार होकर सुरक्षित रूप से नीचे उतरे। यह पैराशूट की मदद से जेजकाजगन के दक्षिण-पूर्व में तय की गई जगह पर भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 3:55 बजे आसानी से उतरा।
काम
तीनों यात्रियों ने क्या किया काम?
ये तीनों 27 नवंबर, 2025 को बैकोनूर से एक साथ रवाना हुए थे और 241 दिनों, 3,856 चक्करों और 16 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के बाद वापस लौटे।
इस दौरान उन्होंने सोलर रेडिएशन मापने वाला उपकरण लगाया और स्टेशन के बाहरी हिस्से से पुराने फिजिक्स और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगों को हटाया।
तीनों ने प्रयोगशाला को चालू रखा और इस बात पर रिसर्च में मदद की कि गुरुत्वाकर्षण न होने पर शरीर, कोशिकाएं और मटीरियल कैसे व्यवहार करते हैं।
वापसी
ऐसे हुई यात्रियों की वापसी
यह स्टेशन लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ग्रह के चारों ओर घूमता है। ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए क्रू को अपनी रफ्तार कम करनी होती है।
कैप्सूल अपने चलने की दिशा के उलटी तरफ इंजन चलाता है। इस प्रक्रिया को 'डी-ऑर्बिट बर्न' कहते हैं, जिससे इसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकेंड से थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है।
उस छोटे से धक्के की वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेती है।