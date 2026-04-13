ब्रिटेन पुलिस बाल यौन शोषण मामलों में AI का उपयोग करेगी

ब्रिटेन पुलिस बाल शोषण पीड़ितों की पहचान करने में AI के उपयोग पर कर रही विचार

क्या है खबर?

ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑनलाइन बाल यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान करने में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के उपयोग पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आपत्तिजनक तस्वीरों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना भी है। यह कदम तब उठाया गया है, जब पुलिस ने पिछले एक साल में ही ऐसे 5,400 से अधिक मामलों की जांच की, जिनमें 1,300 से अधिक बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी।