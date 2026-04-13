ब्रिटेन पुलिस बाल शोषण पीड़ितों की पहचान करने में AI के उपयोग पर कर रही विचार
क्या है खबर?
ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑनलाइन बाल यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान करने में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के उपयोग पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आपत्तिजनक तस्वीरों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना भी है। यह कदम तब उठाया गया है, जब पुलिस ने पिछले एक साल में ही ऐसे 5,400 से अधिक मामलों की जांच की, जिनमें 1,300 से अधिक बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी।
फायदा
तकनीक का क्या होगा फायदा?
डिप्टी कमिश्नर मैट ज्यूक्स ने कहा कि AI संभावित नए पीड़ितों की पहचान पहले करने और कार्रवाई के बीच के समय को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, "यह तकनीक अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह के कंटेंट के संपर्क में आने के समय को काफी हद तक कम कर सकती है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवीय विवेक, कड़ी निगरानी और पीड़ित की देखभाल हर जांच के केंद्र में रहती है।
अन्य तकनीक
अन्य तकनीक पर भी चल रहा विचार
पुलिस इसको लेकर तकनीकी कंपनियों से बातचीत कर रही है कि AI टूल्स की मदद से कर्मचारियों को आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए बिना पीड़ितों की पहचान कैसे की जा सकती है। इसके अलावा एक अन्य तकनीक पर भी विचार कर रही है, जिससे अधिकारी लगभग 35 मिनट में 6.41 लाख मैसेज की समीक्षा और जोखिम मूल्यांकन कर सकेंगे। यह ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने में दक्षता सुधारने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।