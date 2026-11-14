उबर के सिस्टम से डाटा चोरी की जानकारी सामने आई है

उबर ने की हजारों चालकों की जानकारी चोरी होने की पुष्टि, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

उबर ने अक्टूबर में कंपनी के एक टेक प्रोवाइडर के यहां हुए डाटा ब्रीच के दौरान चालकों की निजी जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी चोरी होने की पुष्टि की है। कैलिफोर्निया सहित अमेरिका के कई राज्यों के अटॉर्नी जनरल को भेजे नोटिस में उसने बताया कि 9 अक्टूबर को उसे अपने टेक प्रोवाइडर से जानकारी मिली कि हैकर्स ने सिस्टम में सेंध लगाकर कुछ इंटरनल क्रेडेंशियल्स चुरा लिए हैं। इनका इस्तेमाल डाटा तक पहुंचने के लिए किया गया।