UAE ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध

UAE ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 pm Jun 18, 202609:24 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। UAE ऐसा कदम उठाने वाला पहला अरब देश बन गया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे और न ही उसे चला सकेंगे। यह फैसला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदार डिजिटल इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।