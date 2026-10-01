BSNL के दो प्लान में मिलेगा बीमा

BSNL का बड़ा ऑफर, इन 2 रिचार्ज प्लान पर 1 लाख रुपये का मुफ्त बीमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:35 pm Oct 01, 202606:35 pm

क्या है खबर?

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने नए प्रीपेड प्लान के साथ मुफ्त बीमा सुविधा शुरू की है। इन प्लान में ग्राहकों को दुर्घटना में मौत होने पर 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर और साइबर धोखाधड़ी से हुए नुकसान पर 10,000 रुपये तक की सुरक्षा मिलेगी। यह सुविधा STV 202 और STV 2449 प्लान के साथ दी जा रही है। पात्र ग्राहकों को इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।