मस्क के 'एक्स' के बीच फिर लौटा ट्विटर

मस्क के 'एक्स' के बीच फिर लौटा ट्विटर, स्टार्टअप ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:21 pm Aug 27, 202612:21 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क द्वारा ट्विटर का नाम बदलकर एक्स किए जाने के करीब चार साल बाद ट्विटर नाम फिर चर्चा में है। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित एक स्टार्टअप ऑपरेशन ब्लूबर्ड ने ट्विटर.नाउ नाम से नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि ट्विटर नाम से जुड़ी कुछ बौद्धिक संपदा अब इस्तेमाल के लिए उपलब्ध थी। हालांकि, प्लेटफॉर्म शुरू करने के फैसले के बीच स्टार्टअप और एक्स कॉर्पोरेशन के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा है।