ChatGPT में वॉयस मोड ऑन कर इसका इस्तेमाल हैंड्स-फ्री कर सकते हैं

ChatGPT में चालू कर लें ये सेटिंग्स, इस्तेमाल करना हो जाएगा आसान

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। OpenAI का ChatGPT चैटबॉट भी लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। यह पढ़ाई से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक यह हर क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा है। अगर, आप भी अपने कामों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सेटिंग्स को ऑन कर अपना काम आसान कर सकते हैं। आइये जानते हैं ऐसी ही कुछ सेटिंग्स जिन्हें ऑन करने से ChatGPT इस्तेमाल करने में आपका समय बचेगा।