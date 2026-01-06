ChatGPT में चालू कर लें ये सेटिंग्स, इस्तेमाल करना हो जाएगा आसान
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। OpenAI का ChatGPT चैटबॉट भी लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। यह पढ़ाई से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक यह हर क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा है। अगर, आप भी अपने कामों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सेटिंग्स को ऑन कर अपना काम आसान कर सकते हैं। आइये जानते हैं ऐसी ही कुछ सेटिंग्स जिन्हें ऑन करने से ChatGPT इस्तेमाल करने में आपका समय बचेगा।
मेमोरी
मेमोरी ऑन रखने पर बचेगा समय
मेमोरी को रखें ऑन: ChatGPT में मेमोरी को ऑन रखने से यह आपकी प्रेफरेंस, राइटिंग स्टाइल और दूसरी डिटेल्स याद रखता है, जिस कारण आपको चैट के दौरान बार-बार अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। कस्टम निर्देश का उपयोग: इसकी मदद से आप चैटबॉट को बता सकते हैं कि उसे किस प्रकार आपसे चैट करनी है। इसमें टोन, डिटेल, फॉर्मेट और पसंद की कोई दूसरी प्रेफरेंस दे सकते हैं। एक बार सेट करने के बाद यह आपके मुताबिक जवाब देगा।
वॉयस मोड
इस सेटिंग से हैंड्स-फ्री काम करेगा ChatGPT
इंटीग्रेशन करें ऑन: इसकी मदद से ChatGPT को ब्राउजर, कैलेंडर और दूसरी ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे काम आसान हो जाएगा। इससे चैटबॉट को असिस्टेंट में बदल सकते हैं, जो कैलेंडर और बाकी सारी चीजों की जानकारी देता रहेगा। वॉयस मोड: अधिकतर डिवाइस इसके वॉयस मोड को सपोर्ट करते हैं। इसे इनेबल करने के बाद आप ChatGPT से इंसान की तरह बात कर सकते हैं। इससे आप चैटबॉट को हैंड्स-फ्री इस्तेमाल और बोलकर टाइप कर सकते हैं।