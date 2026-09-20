डोनाल्ड ट्रंप ने AI फोर्स बनाने की घोषणा की है

ट्रंप ने AI का नाम बदलने का रखा प्रस्ताव, AI फोर्स बनाने की भी घोषणा

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच इस तकनीक का नाम बदलने का विचार रखा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "बहुत से लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI नाम इस तकनीक के हिसाब से सही नहीं हैं और सुनने में भी अच्छे नहीं लगते।" उन्होंने एक पोल पोस्ट किया, जिसमें फॉलोअर्स सुपीरियर इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस या सुप्रीम इंटेलिजेंस में से एक नाम पर वोट कर सकते हैं।