ट्रंप ने AI के खतरों की चिंताओं को किया खारिज, कहा- धीमी नहीं होगी रफ्तार

ट्रंप ने कहा, "देखिए, हम AI के मामले में चीन से आगे हैं और सच कहूं तो मैं इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहता हूं क्योंकि जो AI की दौड़ में आगे रहेगा, वही जीतेगा।"

आगे कहा, "हम सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कई नकारात्मक ताकतें ऐसी बातें उठा रही हैं, जिन्हें नहीं उठाया जाना चाहिए और वे ऐसी बातें कर रही हैं, जो असल में होंगी ही नहीं।"