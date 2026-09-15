डोनाल्ड ट्रंप ने AI की सुरक्षा चिंताओं को ठुकरा दिया है

ट्रंप ने हुआंग के मंच से AI की चिंताओं को बताया अफवाह, चीन पर लगाया आरोप

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जहां OpenAI के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई जैसे AI प्रमुख इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वहीं ट्रंप का मानना ​​है कि AI मानवता के लिए कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO जेंसेन हुआंग की बात बीच में रोककर इसको लेकर अपनी बात रखी।