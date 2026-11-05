TRAI ने 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफॉर्म पेश किया है

TRAI ने 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफॉर्म किया लॉन्च, जानिए क्या होगा इसका फायदा

क्या है खबर?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म 'नेटवर्क अनुभव' लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं को मोबाइल के प्रदर्शन की जांच करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल पर उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए नेटवर्क टेस्ट के नतीजे और TRAI के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट से मिली जानकारी एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। उपभोक्ता अलग-अलग जगहों पर इंटरनेट स्पीड के आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं और अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।